Antik Liman, tarihi bulgularla daha da güzelleşiyor

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu önceki gün Girne Antik Liman’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Girne Belediyesi’nden, esnafa, mal sahiplerinden, yatçılara, balıkçılara ve daha birçok kesim ile titizlikle planlanmış olan projenin haziran başında hizmete açılacağını ifade eden Ataoğlu, her kesin hayal ettiği limanın turizme kazandırılacağını belirtti.

Başbakan Yardımcılığı’na bağlı, Eski Eserler Dairesi ekiplerinin, proje hazırlanırken, bölgede yaptığı çalışmalarda, Cafe 34 önünde bulunan tarihi taş zeminin fark edilmesiyle bu alanın camlanarak sergilenmesinin de projeye dahil edildiğini anlatan Ataoğlu, her bir tarihi değerin önemini bildiklerini ve projeyi ona göre şekillendirdiklerini belirtti. Ataoğlu, geçen cuma günü orijinal zemin döşemesinin sınırlarını belirlemek için yapılan genişletme çalışmasında İngiliz Dönemine ait olduğu düşünülen ve bir kaynakta bulunan çizimde de görülen lokomotif raylarının küçük bir bölümünün bulunduğunu söyledi.

Ray üzerine monte edilen ayrı bir ray sistemi ortaya çıkarılırken rayların altında 1 buçuk metre derinliğinde bir kuyu ve suyun tahliyesi için yapılmış bir su kanalının da ortaya çıktığını anlatan Ataoğlu, alanın hassasiyeti gereği Eski Eserler Dairesi, arkeolog ve teknik ekibin sürekli alanda bulunduğunu kaydetti.

Ataoğlu, yeni çıkan alanın da ışıklandırılmış cam ile sergilenip, turizmin ve turistlerin hizmetine sunulmasına karar verildiğini açıkladı.

