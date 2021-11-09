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220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda

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Faaliyette olduğu dönemde konuk ettiği dünyaca ünlü sanatçılar, düzenlenen etkinlikler ve eğlence sektörüne kattıklarıyla ülke tanıtımına büyük katkı sağlayan Cratos Premium Hotel’in içler acısı hali, turizm için endişe veriyor

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220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
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Vakıflar İdaresi’nden kiralanan arazi üzerine inşa edilen Cratos Premium Otel, uzun zamandır süren kavgalar ve mahkemeler nedeniyle kapalı vaziyette kaderini bekliyor.
Yönetimsel bazı sıkıntılar nedeniyle 2020 yılının Mart ayında kapısına kilit vurulan ve bir yıla yakın süredir kapalı durumda olan Cratos Premium Hotel’in içler acısı hali KKTC’nin lokomotif sektörü turizm için endişe veriyor.
Cratos’un yönetimini ele geçirmek için Bozoğlu ailesinden kardeşlerin başını çektiği anne baba ve eşler ile düşük hisseli ortakların dahil olduğu iktidar kavgası, KKTC mahkemelerine taşınırken, oluşan düğüm bir türlü çözülemiyor. Ancak, bir yanda hukuki süreç devam ederken öte yanda otelin hizmet verememesi turizme gönül verenleri üzüyor.
Otelin bin kişiyi bulan çalışanları işsiz kalırken, Girne’nin en kıymetli arazilerinin birinin üzerine kurulan tesisin çürümeye terk edilmesinden endişe ediliyor.
Uzun bir süredir Mahkemelerin gündemini de meşgul eden Cratos Premium Hotel’in faaliyete yeniden başlamasının önünde hiçbir yasal engel olmamasına rağmen bir takım odaklar tarafından otelin açılmasının önüne engel konduğu öne sürüdü.
 Otelin kapalı kaldığı her gün binlerce TL’lik zarara yol açarken, hukuk otoriteleri mahkeme sürecinin 5-10 yıl sürebileceğine dikkat çekti. Mahkeme sürecinin uzaması halinde otelin atıl hale gelmesi ve bir daha kullanılamamasından endişe ediliyor.
Otelin yöneticilerine çağrıda bulunan turizm otoriteleri; açılması ve faaliyete geçmesinin önünde hiçbir yasal engel bulunmayan ve böyle bir mahkeme kararı da olmayan Cratos Premium Hotel’in en kısa sürede faaliyete geçmesi gerektiğine dikkat çekerek, mahkeme sona erdiği zaman ortada yönetilecek bir otel kalmayacağı uyarısında da bulundu.
Boz Group’un on milyonlarca dolar harcayarak turizme kazandırdığı Cratos Premium, Bozoğlu ailesi fertlerinin çok sert kavgasına sahne olmuştu. İki kardeşin otel üzerindeki güç savaşına anne ve babaları ile eşleri de dahil olurken, yaşananlar sık sık basına da yansımıştı.
 
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