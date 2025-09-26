Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutladı.

Karlıtaş, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nün, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün, aldığı karar uyarınca, 1980 yılından beridir kutlandığına işaret etti.

Dünya Turizm Günü'nün ana amacının; “tüm dünyada turizm bilincinin oluşturulması, turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel önemini vurgulamak” olduğunu ifade eden Karlıtaş, her sene farklı bir tema olarak kutlanan Dünya Turizm Günü'nün, bu sene bütün dünyada “Turizm ve Sürdürülebilir Dönüşüm” sloganıyla kutlanacağını kaydetti.

Turizmde, çevrecilik anlayışı, eko agro turizm, yeşil turizm ve özel ilgi turizminin dünyanın sürdürülebilir geleceğini düşünen modeller olarak öne çıktığına işaret eden Karlıtaş, Lefke ilçesinde faaliyet gösteren Lefke Turizm Derneği’nin, yürüttüğü faaliyetlerle kırsal turizmin öneminin anlatılması ve sürdürülebilir olması hedefiyle çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti ve şöyle devam etti:

“Lefke ilçesi için özlediğimiz turizm modeli; kırsal turizmin desteklendiği, 'yerel üret yerel tüket' anlayışının hakim olduğu, sürdürülebilir tarım-turizm ilişkisinin kurulduğu, tarih, kültür ve doğanın korunduğu ve özellikli köylerin karakteristik özellikleriyle turizm markası olduğu bir gelişimdir.

Sürdürülebilir bir yarın için hep beraber adım atmalıyız. Çevrenin korunması, bizi biz yapan kültürün yaşatılması, enerji verimliliği politikaları, su kaynaklarının verimli kullanımı, yeşil alanların artırılması, sakin yaşam felsefesinin yaygınlaştırılması, biyolojik çeşitliliği korumak, kişi başına düşen yeşil alanları artırmak hedefi, küresel ısınma, iklim değişikliği üzerinde politikalar üretmek ve çevre dostu bir turizm yaratmak için herkese büyük görevler düşmektedir. Çünkü Başka Kıbrıs Yok!

Dernek olarak, planlı turizm vurgusuyla, Lefke İmar Planının en erken sürede hayata geçmesi gerektiğini bir kez daha yeniler; Dünya Turizm Günü'nü kutlarız.”