Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem, bir devletin “engelli bireylerine gösterdiği saygı ve değer kadar” güçlü olduğunu ancak devletin bu konuda sınıfta kaldığını savundu. Özerdem diğer yandan toplumun engelli bireylerle ilgili bilincinin çok yüksek olduğunu, bu konuda kendini geliştirmiş olduğunu ekledi.

Engellilerin sorunlarına değinen Özerdem, “Herhangi bir bakanlık sadece müdürlerine birer görev verse, bugün engellilerin sorunlarını aşacak kadar güçlü bir kadroya sahip olunur.” dedi.

Aşılamayacak bir engel olmadığını vurgulayan Özerdem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın birçok konuda adımlar attığını ancak adımların doğru bir şekilde yönetilemediğini ileri sürdü.

Bu konunun Meclis’te de partiler üstü olması gerektiğin kaydeden Özerdem, “Engellimizin daha rahat, huzurlu ve birçok şeye daha erişebiliceği bir düzen yaratılmalı.” ifadesini kulandı.