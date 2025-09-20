Turizm sektöründe hayal kırıklığı yaratan otellerde doluluk rakamlarındaki kötü gidiş devam ederken, “Temmuz” ayındaki ortalama doluluk oranının 2024’ün üzerinde açıklanması dahi yüzlerin gülmesine yetmedi.

Turizm Planlama Dairesi’nin verilerine göre, turistik konaklama tesislerinin ortalama doluluk oranı Temmuz’da aylık bazda yılın en yüksek noktasına çıktı. Veriler, yedinci aydaki %58.7’lik doluluğun Temmuz 2024’teki %54.7’lik doluluktan daha yüksek; 2023’teki %57.7’lik dolulukla aynı; %63.4’lük 2022’deki doluluktan ise daha düşük olduğuna işaret ediyor. Ancak, %39.8 olarak açıklanan 2025’in yedi aylık ortalama doluluk oranı 2024’teki %40.9’luk oranın gerisinde kaldı. 2020 yılı öncesinde Temmuz’daki doluluk oranları %65; yedi aylık ortalama doluluk oranları da %45 civarındaydı.

Turizm Planlama Dairesi’nin verilerine göre, Temmuz 2025’te Casinolu otellerin doluluk oranı %67.9 oranında saptanırken, Casinosuz tesislerin doluluk oranı %36.7’de kaldı. Bu veriler, kumarhanesi bulunmayan turistik tesisler ile yetkili bakanlığın “kumar için gelenler” haricinde, “doğa, deniz, kültür vs.” gibi turizm alanlarına turist taşımada başarısız olduklarını da gösteriyor.

MAĞUSA İLK SIRADA

Turizm Planlama Dairesi’nin bölgelere göre doluluk oranında ilk sırada Mağusa var. Veriler, Temmuz 2025’te en yüksek doluluğun %70.7 oranıyla Mağusa bölgesinde olduğu gösteriyor. Mağusa’nın ardından %59.7 doluluk oranıyla Girne ikinci sırada yer alırken, yıldızı giderek parlayan İskele %59.1 oranıyla ve çok az bir farkla Girne’yi izliyor. Lefkoşa %30.4 oranıyla; Güzelyurt %14.2 oranıyla ve Lefke bölgesi %9.0 oranıyla sıralanıyor.

HER 100 ZİYARETÇİNİN 56’SI TURİST

Öte yandan Ocak-Temmuz arasında ülkeye hava ve deniz yoluyla 1,4 milyon ziyaretçi geldi.

İlk 7 ayda 767 bin kişi otelde konakladı. 605 bin kişi otelin yolunu bulamadı.

TC uyrukluların %54’ü, diğer yabancıların %69’u turist statüsüyle geldi

Kuzey Kıbrıs’a bu yılın Ocak-Temmuz ayları arasındaki dönemde hava ve deniz yoluyla gelen 1 milyon 370 bin 755 ziyaretçinin 766 bin 699’u “turist” statüsü taşıyordu. Resmi veriler ülkeyi ziyaret eden her 100 yabancı uyruklunun 56’sının (%55.93) turistik konaklama tesislerinde kaldığını gösteriyor. Bu oran 2024 yılının yedi aylık döneminde %59.3, 2023 yılında ise %63 oranında idi. Ülkeye gelen kişi sayısında artış olmasına rağmen, turizm amacıyla gelenlerin oranlarındaki düşüş iyice dikkat çekici bir noktaya ulaştı.

TURİST OLMAYANLAR ARTTI

Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı veriler, ilk yedi ayda otellerde konaklayanların 635 bin 562’sinin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 131 bin 137’sinin de Üçüncü Ülke uyruklu olduğu saptandı. 545 bin 232 TC uyruklu ile 58 bin 824 üçüncü ülke uyruklunun ise ülkeye turizm amacıyla gelmediği belirlendi. Tüm ziyaretçilerin %44.07’lik kısmını oluşturan bu kişilerin oranı geçen yıl %41 (474 bin 735 kişi) olarak hesaplanmıştı. Turist olmayan 604 bin 056 kişinin öğrenci, görevli, kayıtlı işçiler ile kayıtsız işçiler olduğu vurgulanıyor.

“DİĞER YABANCI” ORDUSU

Turizm bakanlığı verileri, Ocak-Temmuz 2025 döneminde ülkeye gelen Üçüncü Ülke uyruklular (diğer yabancılar) konusundaki “garip” değişimlere de işaret ediyor. Resmi veriler, ülkeye gelen 189 bin 961 üçüncü ülke uyruklunun 58 bin 824’ünün “turist” olmadığını gösteriyor. 2024’te 191 bin diğer yabancıdan 39 bin 643’ünün, 2023’te ise 185 bin diğer yabancının sadece 3 bin 267’sinin otelde yatmadığı kayıtlara geçmişti. Ülkeye giriş yapan ve otelin yolunu bulamayan yaklaşık 60 bin kişilik “diğer yabancı ordusunun” çok büyük bir kısmının ithal işçi olduğu belirtiliyor.