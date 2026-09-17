Rum Yönetimi, sosyal medya kullanım oranının yüzde 98’e ulaştığı Güney Kıbrıs’ta çocukları sosyal medya araçlarının olası tehlikelerinden korumak amacıyla sosyal medya platformlarına erişim yaşının 15’e yükseltilmesini öngören Eylem Planı’nı onayladı.

Alphanews ve diğer internet gazetelerinde yer alan haberlere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında bugün toplanan Rum Bakanlar Kurulu, sosyal medya platformlarına erişim yaş sınırının 15 olarak belirlenmesini öngören Eylem Planı’nı onayladı.

Rum Meclisi’nde tartışmaya sunulacak Eylem Planı kapsamında hazırlanacak yasa tasarısında, gelecek yıl içerisinde “Dijital Vatandaş” uygulaması aracılığıyla yaş doğrulama mekanizması geliştirilmesi öngörülüyor.

Plan kapsamında ayrıca öğrenciler, veliler ve eğitimcilere yönelik eğitim programları ile bilgilendirme kampanyaları düzenlenmesi hedefleniyor.