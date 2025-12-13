KKTC Havaalanında meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal ve Tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlılar Emre Balalan ve Metin Onuk dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 5 Aralık 2025 tarihinde, saat 12.00 raddelerinde, Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlılar Emre Balalan ve Metin Onuk’un üzerine ve eşyalarına Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesine müteakip arama gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, zanlıların üzerinde ve eşyalarında huzurlarında yapılan aramada tasarruflarında içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını ve suçüstü tutuklandıklarını söyledi. Zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek süre alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkeye turist vizesiyle geldiklerini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.