Bonservisi Dumlupınar’da bulunan ve geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 12 gol 10 asistlik performans sergileyen golcü futbolcu Turgut Kaçar, Birinci Lig ekiplerinden Geçitkale ile anlaşma sağladı. Bu sezonun ilk devresinde herhangi bir takım ile anlaşmayan golcü oyuncu sezonun ilk devresini bireysel çalışarak geçirmişti. 2022 – 23 sezonunda 1. Lig ekibi Yeniboğaziçi’nde 33 gol 18 asistlik performansı ile takımını üst lige taşıyan ve Gol Kralı unvanı kazanan Turgut Kaçar, kendisine birçok teklif gelmesine rağmen Geçitkale’yi tercih etti. Kulübü Dumlupınar ile Geçitkale yönetimlerinin yaptığı görüşmeler sonrası anlaşmanın sağlanması sonrasında Turgut kiralık olarak sarı lacivertlilere transfer oldu.