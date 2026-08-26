Ülkemizi Trabzon ve Samsun’da gerçekleştirilen Mete Adanır Turnuvasında başarıyla temsil eden Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U 12 Milli Takımı, Spor Dairesi’ni ziyaret etti. Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş tarafından kabul edilen ve ağırlanan U12 sporcuları ve teknik heyeti, turnuvayla ilgili olarak Ersan Karataş’a bilgiler aktardılar. KTFF U 12 Milli Takımı Teknik Direktörü Hüseyin Kızmazoğlu ve teknik heyetin tamamının hazır bulunduğu ziyarette, daire müdürü Ersan Karataş, U 12 Milli Takım sporcularına hediyeler takdim ederek başarılarının devamını diledi.