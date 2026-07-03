Başbakan Ünal Üstel, yemlik arpanın kilogram başına 15 TL, tohumluk arpanın kilogram başına 15,50 TL, sert buğdayın kilogram başına 16,5O TL ve yumuşak buğdayın ise kilogram başına 15 TL’den alınacağını söyledi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret etti. Görüşmeye, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Maliye Bakanı Özdemir Berova da katıldı.

Görüşmede 2025- 2026 üretim sezonu değerlendirilirken, 2026 yılı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) zahire alım fiyatları Başbakan Ünal Üstel tarafından açıklandı.

-Üstel: “Hükümetimiz üreticinin yanındadır”

Başbakan Ünal Üstel, ziyarette yaptığı konuşmada, hükümetin üreticiye sahip çıkan kararlı duruşuna dikkat çekerek, “2026 yılı ürün alım fiyatlarını belirleyerek üreticimizin emeğini koruma altına alıyor, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin devamının sağlarken, kırsal kalkınmayı da destekliyoruz.” dedi.

Üstel, hükümetin bugün her zamankinden daha güçlü şekilde üreticisinin yanında olduğu mesajını da verdi.

-Nizam

Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam da yaptığı konuşmada, “2025-2026 üretim sezonu yağış açısından bereketli olduğu kadar Başbakan Ünal Üstel hükümeti döneminde de, DGD ve ürün bedelleri açısından da oldukça verimli ve bereketli oldu." dedi.

Nizam, ayrıca, alınan karardan dolayı Başbakan Ünal Üstel’e ve hükümete teşekkür etti.