KKTC İstatistik Kurumu Şubat ayı Tüketici Fiyatları Endeksi verilerini yayınladı.

Bir önceki yıla kıyasla incelenen 40 ürün ve hizmetin tamamına zam geldi. Özellikle temel ihtiyaçlar, enerji ve eğitim alanındaki artışlar dikkat çekiyor.

Bu durum aylardır devam ediyor, aylardır, 40 ürün ve hizmet kalemlerinin tamamına zam gelmesi dikkat çekiyor.

EKMEĞE, SUYA, SÜTE, ETE ZAM…

Ekmek bir yılda yüzde 12,46 zamlandı.

Damacana suya bir yılda yüzde 77,26 oranında zam gelirken, zamlardan et ve süt ürünleri de nasibini aldı.

Dana kıyma, bir yılda yüzde 11,97 oranında zamlanırken, kuzu pirzola yüzde 17,12 oranında zam gördü. Öte yandan bütün tavuğun fiyatı ise, bir yılda yüzde 23,48 oranında zamlandı.

HELLİM DE ZAMLARDAN NASİBİNİ ALDI

Kıbrıs kültürünün vazgeçilmezi hellim, bir yılda yüzde 36,69 oranında zamlandı. Süt fiyatı bir yılda yüzde 34,64 oranında artarken, yoğurt yüzde 34,00 oranında zamlandı.

KİRALAR YÜZDE 64 ELEKTRİK YÜZDE 50, SU YÜZDE 55 ZAMLANDI…

Geçtiğimiz yıla göre; kira ücretlerine yüzde 64,93 oranında zam geldiği açıklandı. Elektrik faturaları bir yılda yaklaşık yüzde 50 oranında zamlandı. Su faturaları ise yüzde 55,10 oranında arttı.

EĞİTİM ÜCRETLERİ REKOR KIRDI

İstatistik Kurumu’nun verilerine göre en yüksek fiyat artışları eğitim sektöründe yaşandı. Özel okul ve üniversite ücretlerindeki artışlar dikkat çekti. Özel İlköğretim Ücreti bir yılda 162,07, Özel Ortaokul Ücreti, yüzde 131,93, Özel Lise Ücreti ise bir yılda yüzde 145,69 zamlandı. KKTC uyruklu öğrenciler için özel Üniversite Ücreti bir yılda yüzde 128,95, Türkiye uyruklu öğrenciler için bir yılda yüzde 147,15 arttı.

İŞTE 1 YILDA ZAMLANAN 40 ÜRÜN VE HİZMET:

1 Benzin Kurşunsuz 95 Oktan: yüzde 10,09

2 Gerçek Kira Ücreti: yüzde 64,93

3 Tatil Amaçlı Turlar (Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli) : yüzde 111,49

4 Otel Ücreti (Yatak Ücreti) (Çift Kişi) : yüzde 36,53

5 Elektrik Faturası (0-250 KWH) : yüzde 49,44

6 Özel Üniversite Ücreti (TC Uyruklu Öğrenci) : yüzde 147,15

7 Cep Telefonu Görüşme Ücreti (Fatura-A GSM OPERATÖRÜ) : yüzde 110,80

8 İkinci El Otomobil Hatcback Tipi - HB (Dört Kapılı) (Benzinli) : yüzde 14,24

9 Elektrik Faturası (251-500 KWH) : yüzde 49,44

10 Su Faturası (Belediye) : yüzde 55,10

11 Ekmek Normal Ekmek (Dilimli veya Bütün) : yüzde 12,46

12 Özel Üniversite Ücreti (Üçünçü Ülke Uyruklu Öğrenci) : yüzde 14,70

13 Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı-A) : yüzde 17,13

14 Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı-B) : yüzde 23,63

15 Dizel (Eurodizel) : yüzde 5,96

16 Otomobil (G MARKA-Benzinli) : yüzde 13,64

17 Özel İlköğretim Ücreti: yüzde 162,07

18 Kuzu Eti Pirzola: yüzde 17,12

19 LPG Gazı Tüp Ücreti 10 Kg'lık Tüp (Ev Tüpü) : yüzde 28,83

20 Dana Eti Kıyma: yüzde 11,97

21 Hellim: yüzde 36,69

22 Özel Üniversite Ücreti (KKTC Uyruklu Öğrenci) : yüzde 128,95

23 Araba için Full Servis: yüzde 89,58

24 Tavuk Temizlenmiş Bütün : yüzde 23,48

25 Oturma Odası Takımı Modern (1 Üçlü, 4 Tane Tek Koltuk) : yüzde 52,83

26 Süt Uzun Ömürlü: yüzde 34,64

27 Kültürel Amaçlı Turlar (Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli) : yüzde 23,70

28 Hastane Ameliyat Ücreti (Özel Hastane,Tek Kişilik Özel Oda) : yüzde 125,98

29 Cep Telefonu (Akıllı) : yüzde 19,23

30 Özel Lise Ücreti: yüzde 145,69

31 Elektrik Faturası (501-750 KWH) : yüzde 49,44

32 Su Damacana (Pet Şişe) : yüzde 77,26

33 Sigara (Yabancı)( I MARKA) : yüzde 32,76

34 Özel Ortaokul Ücreti: yüzde 131,93

35 Yoğurt Kaymaklı (Plastik Kase) : yüzde 34,00

36 Tavuk Dolma (Restoranda) : yüzde 65,16

37 Gündelikçi Ücreti: yüzde 71,37

38 Balık Izgara (Restoranda) : yüzde 52,33

39 Sigara (Yabancı)( E MARKA) : yüzde 34,55

40 Lastik Dış (Araç Yedek Parça) : yüzde 21,39

