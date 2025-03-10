Demirhan’da, 48 yaşındaki Yavuz Yurt'a ait araçta yapılan aramada, 713 kilogram ağırlığındaki kırmızı etin “kanunsuz olarak tasarruf edildiği” tespit edildi, şahıs tutuklandı.

Dün sabah, saat 05.00 sıralarında, Demirhan’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından operasyon (Hendek Operasyonu) yapıldı.

Operasyon kapsamında, Yavuz Yurt'un kullanımındaki araçta yapılan aramada, sağlıksız koşullarda taşınan ve gümrüğe beyan edilmemiş 713 kilogram ağırlığındaki kırmızı eti, kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilerek emare olarak alındı, bahse konu şahıs tutuklandı.

Yavuz Yurt sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlı Yavuz Yurt'un "Gümrüksüz Mal Tasarrufu" suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 9 Mart 2025 tarihinde saat 04:50 raddelerinde Demirhan'da zanlının kullanımında bulunan UN 445 plakalı araçta Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince yapılan aramada gümrüksüz olduğu tespit edilen 713 kg et tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının aynı gün itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, etleri Akıncılar bölgesinde arkadaşından teslim aldığını, dağıtımının planlanması için Lefkoşa fuar alanında toplanacaklarını söylediğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.