Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Lefkoşa, Girne, Gönyeli-Alayköy, Çatalköy-Esentepe, Dikmen, Güzelyurt belediye başkanlarımızla, Meteoroloji Dairesi Müdürümüzle, Polis Genel Müdürümüzle, Sivil Savunma Teşkilat Başkanımızla ve hükumet yetkililerimizle görüştük. Tüm ekipler dün geceden beri sahada ve insan üstü bir çaba gösteriyorlar.” açıklamasında bulundu.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile ilgili gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığını belirten Erhürman, “Öğleden sonradan başlayıp yarın sabaha kadar devam edecek güçlü yağış ihtimali var. Yetkili makamlarımız kısa süre içerisinde daha net bilgiler verecekler. Gelişmeleri Cumhurbaşkanlığı'ndan anbean takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erhürman, yurttaşlardan, yetkili makamlardan yapılacak açıklamaları ve önerileri takip etmelerini ve özellikle yağışların yoğun olduğu bölgelerde ve zamanlarda çok gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamalarını istedi.