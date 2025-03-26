Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Yönetim Kurulu, Bakanlar Kurulu tarafından Kubilay Özkıraç'ın KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması konusunda basın açıklaması yaptı.

KIB-TEK Genel Müdürlük binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de yer alarak destek belirtti.

- Tuğcu

EL-SEN Yönetim Kurulu adına konuşan Başkan Ahmet Tuğcu, “Öncelikle, Bakanlar Kurulu tarafından dün itibarıyla KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanan eski EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç'a 'hayırlı olsun' diyelim.” diyerek sözlerine başladı.

“Normal şartlarda bu cümlenin devamında, "görevinde başarılar dilemek' de adettendi.” şeklinde konuşan Tuğcu, EL-SEN Yönetim Kurulu olarak bu yeni dönemin 'başarıyla’ anılacağına dair en ufak bir inançlarının olmadığını belirtti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu'nun başına, eski bir sendikacının getirilmesinin son derece manidar olduğunu ifade eden Tuğcu, “Soru şudur; Başbakan Üstel mi bir anda 'halkçı' olmuştur, yoksa saf değiştiren sayın Özkıraç mıdır?” ifadesini kullandı.

Kubilay Özkıraç'ın EL-SEN Başkanlığı görevinin 6 Ağustos 2022’de gerçekleştirilen genel kurulla sona erdiğini hatırlatan Tuğcu, şöyle devam etti:

“Benim de genel sekreterlik görevine seçildiğim bu genel kurul, EL-SEN açısından bir ilke şahitlik etmiştir. Özkıraç dönemi, 'mali raporu aklanmayan' ilk sendika başkanı olarak tarihe geçmiştir.

Görevi devralmaya gittiğimizde sendikanın karar defterinin, bilgisayar hard diskinin ve sendikaya ait iki adet laptopun da kayıp olduğu ortaya çıkmıştır. Bu konuda polise suç duyurusunda bulunduğumuz ve Lefkoşa Adli Şube’nin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği hepinizin bilgisindedir. Geçtiğimiz günlerde öğrendiğim bilgide, dosyanın tamamlanıp Başsavcılığa gönderildiği yönündedir.”

Tuğcu, bu atamanın üst yönetimin yeni bir yöntem deneyip EL-SEN'i bölüp-parçalamaya çalışarak dağıtmak ve KIB-TEK'in özelleştirilmesinin yolunu kolaylaştırma operasyonu olduğunu ileri sürdü.

Bıçaklı

Tük-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, her ülkede olduğu gibi KKTC’de de zaman zaman devletin kurumlarında, sendikalarda, derneklerde ve gruplarda değişikler olabileceğini belirtti.

“Başarısız olan bir kurum yönetimi varsa değiştirilebilir. Değiştirmenin de bir sebebi olmalıdır. Anlaşılan odur ki; KIB-TEK yönetiminin başarısız olduğudur. Bir yönetimde yalnızca başkan başarısız olmaz.” diyen Bıçaklı, başarısızlık varsa bunun bütün yönetime ait olduğunu kaydetti.

Eski bir sendika başkanı olan Kubilay Özkıraç'ın Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığını ifade eden Bıçaklı, yıllarca birlikte mücadele ettikleri sorunları Özkıraç'ın çözmesini beklediğini ifade etti.

Çalışanlara karşı yapılan baskılar, tehditler, araç-gereç alımı ve terfiler gibi konularda Özkıraç ile birlikte eylemler yaptıklarını dile getiren Bıçaklı, “Beklentim, sorunları bilen biri olarak yarından itibaren bunları bir bir çözmesidir.” dedi.

“Umarım, üyelerimizin herhangi birine toplu sözleşme dışında tehdit, baskı, sürgün gibi hareketlere girişmezler.” diyen Bıçaklı, aldıkları bazı duyumlara değinerek eleştirilerde bulundu.

“Türk-Sen Genel Başkanı olduğum sürece herhangi bir üyemize ve sendikamıza birinin eli uzanırsa, o eli ben keserim.” ifadesini kullanan Bıçaklı, bir soru üzerine “İnsanlar arasında düşmanlık yoktur. Anlaşmazlık olabilir. Farklı insanlar farklı şeyler düşünebilir. Herkes kendi doğrusunun peşinde gider.” ifadelerini kullandı.

Peksever

EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever de, EL-SEN olarak toplum ve halk adına bir önerilerinin olduğunu belirterek, “Neydi şikayetimiz, neydi kavgamız?” diye konuştu.

KIB-TEK santrallerinde yaşananlardan dolayı Başbakan ile karşı karşıya geldiklerini savunan Peksever, eleştirilerde bulundu.

Kötü yakıt kullanıldığını ve elektriğin vatandaşa pahalıya satıldığını savunduklarını belirten Peksever, hiçbir tüketicinin verilen elektrikten memnun olduğunu söylemeyeceğini ifade etti.

Peksever, sadece Lefkoşa bölgesinde 1300 tane bekleyen yenilenebilir enerji yatırımının olduğunu ve yapılamadığını kaydetti.

“Halkın beklentisi; ülkenin enerjisini, hem üretimini hem de maliyetini daha aşağıya çekebilecek, reformları hayata geçirebilecek bilirkişilerden oluşan bir KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun oluşturulmasıdır.” diyen Peksever, son iki yılda görevinde uzman olmayan kişilerin KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun başına atandığını savundu.

Peksever, “Önerilerinin Fasıl 171’in revize edilerek KIB-TEK yönetimine alanında uzman kişilerin atanmasıdır.” ifadesini kullandı.

Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, hem EL-SEN’in çizdiği yol hem Meclis tutanakları hem de Sayıştay raporlarının KIB-TEK’te yaşanan sorunların çözümünün nasıl olacağıyla ilgili kendilerine bir yol haritası çizdiğini kaydetti.

“Buradaki sorun, kötü yönetimle ilgilidir.” diyen Maviş, KIB-TEK’in ihale süreçlerindeki yaşananlara değindi.

KIB-TEK’in yakıt temini, bakım hizmetleri ve parça teminlerinin ihale üzerinden olduğunu dile getiren Maviş, bu ihalelerin bir kısmının da Sayıştay raporlarına yansıdığını kaydetti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Kubilay Özkıraç'a buradan birlikte bir mesaj gönderdiklerini ifade eden Maviş, “Aksi halde hükümetin alacağı kararların devamı için oradaysa, bizde KTÖS olarak EL-SEN’in bundan sonra yapacağı mücadelede onun karşısında olacağız.” şeklinde konuştu.