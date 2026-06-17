Hayat pahalılığının ölçülmesinde temel göstergelerden biri olan Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) kullanılan tüketim sepetinin güncellenmesi amacıyla KKTC İstatistik Kurumu tarafından başlatılan 2026-2027 Hanehalkı Bütçe Anketi sürüyor.

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler ve beraberindeki heyet, HALKIN SESİ Gazetesi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışma hakkında bilgi verdi. Besimler, ülkede enflasyon hesaplamalarında kullanılan mevcut TÜFE sepetinin 2014-2015 yıllarına ait tüketim verilerine dayandığını belirterek, aradan geçen sürede tüketim alışkanlıklarının önemli ölçüde değiştiğini söyledi.

Besimler, günümüzde internet abonelikleri, dijital platform üyelikleri ve yeni teknolojilerin günlük yaşamın bir parçası haline geldiğine dikkati çekerek, tüketim sepetinin de bu değişime uygun şekilde güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

12 AYDA, 6 BİN 840 HANEYE ULAŞILACAK

Aralık ayında adres güncelleme çalışmalarıyla başlayan süreç kapsamında, KKTC genelinde anket yapılacak hanelerin uluslararası istatistik yöntemlerine uygun şekilde rastgele örnekleme yöntemiyle belirlendiğini aktaran Besimler, çalışmanın 1 Mayıs itibarıyla başladığını ve 12 ay boyunca devam edeceğini kaydetti. Bu süre içinde 6 bin 840 haneye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Her ay farklı 570 haneye ulaşılacağı belirtilirken, bu hanelerin rastgele seçildiğinin de altı çizildi.

ÇALIŞMANIN TEMEL HEDEFİ TÜFE SEPETİNİ GÜNCELLEMEK

Anket sürecinde hanelerle ilk olarak bilgilendirme görüşmesi yapıldığını belirten Besimler, daha sonra aile bireylerinin bir ay boyunca gerçekleştirdiği tüm harcamaların düzenli olarak kaydedildiğini söyledi.

Çalışmanın temel hedefinin TÜFE sepetini güncellemek olduğunu vurgulayan Besimler, mevcut sepetin 2014-2015 yılı verilerine dayandığını hatırlatarak, güncel tüketim alışkanlıklarının ölçülmesinin artık zorunlu hale geldiğini söyledi.

“TÜM BİLGİLER GİZLİ TUTULUYOR”

Ankete seçilen hane halklarının katılım konusunda zaman zaman tereddüt yaşadığını ifade eden Besimler, özellikle bilgilerin başka kurumlarla paylaşılacağı yönündeki endişelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Verilen tüm bilgilerin İstatistik Kurumu Yasası kapsamında gizli tutulduğunu vurgulayan Besimler, “Bilgiler bizde gizli kalacaktır, Kurum dışına çıkmayacaktır. Gizlilik ilkesi Kurumumuzun yasasındaki temel maddelerden biridir” dedi.

Besimler ayrıca, sahada görev yapan anketörlerin QR kodlu yaka kartları taşıdığını ve vatandaşların bu sistem üzerinden kimlik doğrulaması yapabileceğini belirtti.

Vatandaşların alışveriş fişlerini saklayarak ve diğer harcamalarını not ederek sürece katkı sağlayabileceğini ifade eden Besimler, ihtiyaç duyulması halinde anketörlerin kayıtların tutulmasına yardımcı olacağını da söyledi.

TÜFE SEPETİNİN KADERİ VATANDAŞLARIN ÇALIŞMAYA VERECEĞİ DESTEĞE BAĞLI

Mevcut TÜFE sepetinde yer alan bazı ürünlerin kamuoyunda eleştiri konusu olduğunu ifade eden Besimler, bu durumun da tüketim alışkanlıklarının güncellenmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu söyledi.

CD ve disket gibi artık günlük yaşamda çok az kullanılan ürünlerin geçmiş tüketim verilerine dayanarak sepette yer aldığını belirten Besimler, yeni çalışma tamamlandığında bu ürünlerin yerini internet hizmetleri, dijital platform üyelikleri ve günümüz tüketim alışkanlıklarını yansıtan harcama kalemlerinin almasının beklendiğini ifade etti.

MAYIS AYI KATILIMI DÜŞÜK

KKTC’de yıllardır tartışma yaratan ve günümüz tüketim alışkanlıklarını tam olarak yansıtmadığı yönünde eleştirilen mevcut TÜFE sepetinin kaderi, büyük ölçüde vatandaşların bu çalışmaya vereceği desteğe bağlı olacağı belirtilerek “Mayıs ayı itibariyle % 50 katılım var ve bu metodoloji için zayıf bir çalışma. Anketörlermize kapılarınızı açın. TÜFE sepetinin doğru güncellenmesi için insanların katılımı artmalı ve doğru bilgi paylaşımı yapılmadı” denildi.

1 Mayıs 2026’da başlayan anketin 30 Nisan 2027 tarihinde tamamlanacağı belirtilerek halka katılım çağrısı yapıldı.

2026-2027 döneminde toplanacak verilerin değerlendirilmesinin ardından 2028 yılında tamamlanması öngörülen çalışma sonucunda, ülkede enflasyon hesaplamalarında kullanılacak yeni fiyat sepeti oluşturulacak. Uzmanlar, gerçek tüketim eğilimlerini ortaya koyacak bu güncellemenin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için vatandaşların anketörlerle iş birliği yapmasının ve harcamalarını eksiksiz şekilde kayıt altına almasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Böylece uzun yıllardır eleştiri konusu olan ve güncelliğini yitirdiği belirtilen mevcut TÜFE sepetinin yerini, ülkenin güncel tüketim alışkanlıklarını daha doğru yansıtacak yeni bir fiyat sepetinin alması hedefleniyor.