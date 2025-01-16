Ercan Havalimanı’nın işletmecisi T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited’den yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, KKTC devleti ve maliyesine yükümlülükleri olan ciro ödemelerini kesintisiz olarak ödemeye devam ettiklerini ifade etti.

Turanlı, yeni Ercan Havalimanı’nın modern yapısıyla Kıbrıs Türk halkına yaraşır şekilde yolculara en iyi hizmeti vermeye devam edeceğini kaydetti.

Ercan’a herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten Turanlı, hizmet kalitesinden asla taviz vermeyecekleri de belirtti.