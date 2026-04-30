Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı vekâleten kurban bağış kabulüne başladığını; bir hisse bedelini 19 bin 500 TL, 440 ABD doları ve 375 euro olarak belirlediğini duyurdu.

Bankalar aracılığı ile yurt içinden bağışlar 26 Mayıs Salı günü saat 12.00, yurt dışından döviz ile yapılacak bağışlar ise 22 Mayıs Cuma günü saat 16.00'ya kadar yapılabilecek. Vakıf online bağış sistemi üzerinden de 27 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’e kadar bağış kabul edilebilecek.

Vakıf'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurbanlıkların kesimi modern tesislerde, hijyenik koşullarda, her kesimhanede görevlendirilen Vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetimi ve gözetimi altında, Kurban Bayramının ilk üç gününde dini vecibelere uygun olarak yapılacak.

Vakıf, 1995 yılından bu yana sürdürdüğü vekâleten kurban temin ve kesim faaliyetini, bu sene de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili yayımladığı tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütüyor.

Vekâleten kurban bağışı faaliyetleri kapsamında kesilen kurbanlıkların etlerinden üretilecek konserve kavurmalar, şehit yakınları, malul gazi ve engelli mehmetçik aileleri ile talep eden kurban bağışçılarına dağıtılacak.

Vekâleten kurban bağışlarıyla elde edilen gelir ise yardım planı dâhilinde şehit, malul gazi ve engelli mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda kullanılacak.

Bağışlar, Vakfın anlaşmalı olduğu bankaların Türkiye genelindeki şubelerinin kurumsal tahsilat ekranları ile internet bankacılığını kullanarak herhangi bir ek ücret ödemeden veya Vakıf internet sitesi (www.mehmetcik.org.tr) üzerinden internet alışverişlerine açık kredi kartı aracılığıyla yapılabilecek.

Yurt dışından yapılacak bağışlar ise Vakıf internet sitesi üzerinden internet alışverişlerine açık kredi kartı ile online bağışa ek olarak, anlaşmalı banka şubelerinden de mümkün olacak. Ayrıca, bağışçılar anlaşmalı bankaların kredi artları ile online bağışlarını vade farksız taksitli olarak gerçekleştirebilecek.