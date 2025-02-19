Beyaz Saray tarafından, Başkan Trump'ın bağımsız kuruluşlara ilişkin imzaladığı kararname yayımlandı.

Söz konusu kuruluşların önemli yönetmeliklerini incelenmek üzere Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisine sunmaları gerektiği belirtilen kararnamede, bu kuruluşlara ayrıca "performans değerlendirmesi" yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi sözde bağımsız kuruluşlar, Başkanlık denetimi olmaksızın ABD halkı üzerinde çok büyük bir güç kullanmıştır." ifadeleri yer aldı.