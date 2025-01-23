ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk röportajında, selefi Joe Biden'a yüklenirken "Ülkemizi geri kazanabiliriz ancak bu seçimleri kazanmasaydık, ülkemizi gerçekten kaybedebilirdik." dedi.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta devraldığı başkanlığının ilk televizyon röportajını, Fox News kanalından Sean Hannity'ye verdi.

Ağırlıklı olarak iç politika meselelerinin konuşulduğu röportajın bugün yayınlanan bölümünde Trump, geniş şekilde Biden yönetiminin politikalarını eleştirdi.

2020'deki seçimleri kaybetmese ABD'de enflasyonun olmayacağını, Afganistan'dan çekilme krizinin yaşanmayacağını, Rusya-Ukrayna savaşı ile 7 Ekim 2023 saldırısının hiç yaşanmayacağını savunan Trump, tüm bu olayların Biden yönetiminin "zayıflığından" dolayı yaşandığını savundu.

ABD'nin son 4 yılda ciddi şekilde zafiyete uğradığını iddia eden Trump, "Bahsettiğim sorunların hepsi çözülebilir. Ülkemizi geri kazanabiliriz ancak bu seçimleri kazanmasaydık, ülkemizi gerçekten kaybedebilirdik." diye konuştu.

- Biden herkesi affetti, asıl kendisini affetmedi

Biden'ın, görevinin son günlerinde yakın çevresindeki birçok kişiyi ve aile üyelerini affetmesine tepki gösteren Trump, asıl Biden'ın kendini affetmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Biden'a atıf yaparak, "Bu adam etrafta dolaşan herkesi affetti. İşin komik, belki de üzücü yanı, kendisini affetmemiş olması. Aslına bakarsanız, her şey onunla ilgiliydi yani para ona gitti." değerlendirmesini yaptı.

Biden'ın özellikle kendisine karşı Rusya soruşturmasını ve diğer soruşturmaları yürüten bazı Demokrat isimleri de affettiğini anımsatan Trump, tüm bunların "siyasi bir cadı avı" olduğunu savundu.

- "Los Angeles'a bir bakın, sanki nükleer bomba patlamış gibi"

Demokrat yönetimin halen yangınların devam ettiği Los Angeles'a doğru düzgün müdahale edemediğini iddia eden Trump, California'nın kuzeyindeki su havzalarında yeterli miktarda su olmasına rağmen bu suların Los Angeles bölgesine getirilememesinin eyaletin ve kentin Demokrat yöneticilerinin "beceriksizliği" olduğunu savundu.

Trump, "Los Angeles'a bir bakın, sanki nükleer bomba patlamış gibi." diye konuştu.

- "(Amerikalılar) Erkekleri başka şekillerde kadın sporlarında görmek istemiyorlar"

Trump, seçim sürecinde de dile getirdiği ve trans bireylerin kadın sporlarına katılmasını yasaklayan adımına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Demokratların bu konuda Amerikan halkını dinlemediğini savunan Trump, "İnsanlar bir kadının boks ringinde bir erkek tarafından dövüldüğünü görmek istemiyorlar. Erkekleri başka şekillerde kadın sporlarında görmek istemiyorlar. Bir çocuğun erkek olarak evden çıkıp, iki gün sonra kız olarak geri dönmesini istemiyorlar. Bir ebeveyn bunu görmek istemez ve bunun mümkün olduğu eyaletler var." dedi.

- Trump, "Çin'in TikTok üzerinden gözetleme yaptığı" fikrini sorguladı

Öte yandan Trump, TikTok'un ABD'de yasaklanmasının temel gerekçesi olarak gösterilen "Çin'in TikTok üzerinden gözetleme yaptığı" fikrine pek katılmadığını, meselenin bu olmadığını ifade etti.

Amerikalıların kullandığı birçok telefon ve bilgisayar gibi teknolojik cihazların Çin tarafından üretildiğini ve eğer endişe edilecekse bu alanlarda daha büyük risklerin olacağını anlatan Trump, şunları kaydetti:

"Bakın, telefonlarımızı Çin'de yaptırıyoruz. Çin'de üretilen pek çok şeyimiz var. Peki neden bundan bahsetmiyorlar? Burada gençlerden bahsediyoruz. Çin için çılgın videolar izleyen gençleri önemli mi?"

TikTok'u satın almak isteyen Amerikan firmaları olduğunu kaydeden Trump, bu konuda ilerleme sağlayacaklarını düşündüğünü belirtti.