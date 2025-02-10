Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da yaşanan ilginç bir olay, tüm ülkeyi etkileyen büyük bir elektrik kesintisine yol açtı. Hükümet yetkililerinin açıkladığına göre, Pazar günü bir maymunun elektrik şebekesi istasyonuna izinsiz girmesi sonucu ada genelinde elektrik kesintisi yaşandı.





Kesinti, yerel saatle 11:30 sıralarında başladı ve aradan geçen üç saatte elektrik tam anlamıyla geri getirilemedi. 22 milyon nüfusa sahip olan ada ülkesindeki hastaneler, işletmeler ve evler jeneratörler veya invertörlerle enerji ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.



GEÇMİŞTE DE YAŞANMIŞTI

Sri Lanka, 2022 yılında yaşanan büyük ekonomik kriz sırasında da uzun süreli elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalmıştı. O dönemde akaryakıt istasyonlarında yakıt tt t\u00fkenmiş, termik santrallerde ise günde 13 saate varan kesintiler uygulanmak zorunda kalınmıştı.



MAYMUNLARLA ORTAK YAŞAM

Sri Lanka, Toque Makağı, Mor Yüzlü Langur ve Gri Langur gibi çeşitli maymun türlerine ev sahipliği yapıyor. Bu maymunlar, özellikle Kandy ve Kolombo gibi şehirlerde elektrik hatlarında dolaşırken ya da yiyecek aramak için binalara girerken görülebiliyor.



Yetkililer, bu olayın ardından elektrik altyapısının daha güvenli hale getirilmesi için önlemler almayı planladıklarını belirtti.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.