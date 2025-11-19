Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizde her geçen gün artan trafik yoğunluğu konusundaki görüşlerini dile getirerek çözüm önerilerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız güvenilir kaynaklardan teyit ettikleri bilgilere göre, KKTC’de ayda 3000 araç satılmakta olduğunu belirterek “Yılda 30,000 bin araç alırsak, ortalama araba boyu 4 m.

Yılda 120 km araç yollarımıza dahil olur. Bunlardan yüzde 50’si, yoğun saatlerde, Girne, Lefkoşa ve Mağusa ve yakın çevrelerinde seyredecekler. Bu hesaba göre bu bölgelerde yılda 60 km yeni yol yapmamız gerekir” dediler.

Ülkemizde bir buçuk senede, Alayköy - Lefkoşa çevre yolunun 15 kilometresinin, TC’den gelen ekiple yapılabildiğini, Lâpta - Girne yolunun 15 kilometresinin ise 3 yıldır daha tam bitmediğini

belirten vatandaşlarımız “Bu durumda bir süre sonra trafik belli yerlerde duracak” dediler.

Bu soruna en kolay çözümün toplu taşımacılığa geçmek olduğunu savunan duyarlı vatandaşlarımız, beş yıllık nüfus projeksiyonuna göre, ikinci kat yol yapmak veya tünellerden trafik akışını sağlamak gerektiğini de sözlerine ekleyerek yetkilileri göreve davet ettiler.