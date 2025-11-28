Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, Girne’de her geçen gün artan yapılaşmayla birlikte araç trafiğinin de arttığını ve bunun sonucunda trafiğin arap saçına döndüğünü ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Girne sakini araç sürücüleri fotoğrafın Girne’de Çarşamba günü saat 13:10’da çekildiğini belirterek ana arterlerin çoğunun araç yoğunluğundan dolayı adeta kilitlendiğini belirttiler.

Sürücülerimiz “Google mapa göre yürüme mesafesi 19 dakika olan gideceğimiz yere araçla 46 dakikada gidebildik” diye konuştular.

Özellikle okul çıkış saatlerinde Girne trafiğinin kilitlendiğine vurgu yapan bölge sakini sürücülerimiz “Bu arada araç park edecek yer şehir içinde hemen hemen yok denecek duruma geldik” dediler.

İnşaat yoğunlaşması hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken sürücülerimiz “Sadece şehir içi değil Doğu ve Batı kazalarda yani Çatalköy’den- Lapta’ya her yer yoğun.Bu bir şikayet değildir, tespittir. Hem yönetenler, hem yaşayanlar hem de uzmanlar acil ve disiplinli çözümler bulmalıyız” dediler.

Girne Belediyesi’nin çabalarını ve acil pansuman niteliğinde yaratıcı çözümlerini çok olumlu bulduklarını ve desteklediklerini de sözlerine ekleyen bölge sakinleri “Ama sadece belediyenin çabaları ile bu azgın büyümenin talebi karşılanamaz..” diye konuştular.