İskele-Ercan ana yolu üzerinde, dün sabah meydana gelen trafik kazasında 64 yaşındaki Edmund Jonathan Cooke hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kaza; saat 08.15'te meydana geldi.

64 yaşındaki Edmund Jonathan Cooke, yönetimindeki NH 396 plakalı araçla Ercan istikametine seyrettiği sırada Cihangir’de Karavezirler Petrol önlerinde, önünde aynı istikamete seyreden 57 yaşındaki Hasan Altıparmak kullanımındaki EF 127 plakalı aracı geçmeye çalıştığı sırada, karşı istikametten gelen 58 yaşındaki İbrahim Gökgedik kullanımındaki YG 445 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan NH 396 plakalı araç, EF 127 plakalı aracın ön kısmına çarpıp yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

Kazada ağır yaralanan NH 396 plakalı araç sürücüsü Edmund Jonathan Cooke kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan NH 396 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 71 yaşındaki Anna Steel ile YG 445 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki Serdar Hozhyyev ve 38 yaşındaki Shekh Ramjan'ın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Bu yıl, dünkü kaza dahil, KKTC'de 30 ölümlü kazada 33 kişi hayatını kaybetti.