Ziyamet’te Bağlar mevkiindeki virajda önceki gün meydana gelen trafik kazasında 72 yaşındaki Mehmet Kırlar ve 62 yaşındaki Günay Kırlar hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Kaza saat 15:00 sıralarında, Ziyamet-Kumyalı yolunda Bağlar mevkiindeki virajda meydana geldi.

23 yaşındaki Meryem Temiz, yönetimindeki KE 516 plakalı salon araç ile Ziyamet’ten Kumyalı’ya doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen 32 yaşındaki Halil Küçük yönetimindeki RK 002 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpıp savruldu ve yolun solunda bulunan çelik bariyerlere de çarparak tekrar yol içerisine girip yine karşıdan gelen 72 yaşındaki Mehmet Kırlar yönetimindeki MP 494 plakalı araca çaptı.

Kaza sonucu yaralanan KE 516 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Ceren Nisa Artık, 24 yaşındaki Meryem Güngör, 18 yaşındaki Yaren Artık ve MP 494 plakalı araç sürücüsü Mehmet Kırlar ile araçta yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki Günay Kırlar, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Günay Kırlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

72 yaşındaki Mehmet Kırlar ise, sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

KE 516 plakalı araç sürücüsü Meryem Temiz tutuklandı