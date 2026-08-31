Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, dün yaşanan gemi faciasıyla ilgili resmi açıklama ve bölgede yürütülen arama-tarama faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin güncel ve net bilgilerin Başbakanlık tarafından paylaşılmasının planlandığını duyurdu.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, konuya ilişkin resmi ve güncel bilgilere Başbakanlıktan ulaşılması gerektiğine işaret edilerek, çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, bölgede arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilerek, bölgede çok sayıda arama-tarama unsurunun çalışmalarını sürdürdüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına bağlı arama-tarama ekiplerinin de bölgede faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.