Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı. Tekke, düzenlenen imza töreninin ardından görevine başladı.

Papara Park'taki imza töreninde kulüp Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile teknik direktörlük görevinden ayrılan Şenol Güneş yer aldı.

Trabzonspor'un sözleşme imzaladığı Fatih Tekke, bordo-mavili takımda hem forma giyip hem de teknik direktörlük görevine getirilen 13. futbol adamı oldu.

Bugüne kadar 12'si yabancı 44 isme takımı emanet eden bordo-mavili kulüpte Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota Arveladze, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Fatih Tekke hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev aldı. Trabzonspor'da teknik direktörlük yapan Sadi Tekelioğlu ile Ahmet Özen de genç takımda forma giydi.

Ligde 7 şampiyonluk yaşayan ve çok sayıda kupa kazanan Trabzonspor'un bu başarılarında, bordo-mavili takımda oynadıktan sonra çalıştırıcılık görevine getirilen isimler büyük pay sahibi oldu.