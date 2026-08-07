Birinci Lig ekiplerinden Geçitkale, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Ali Samancıoğlu’nu getirdi.

Başkan Ahmet Kadı yönetimindeki sarı-lacivertli kulüp, teknik adam konusunda kararını genç çalıştırıcı Ali Samancıoğlu’ndan yana kullandı. Samancıoğlu, bugün Başkan Ahmet Kadı ile yöneticiler Ali Elmas ve Mehmet Çavuş’un katıldığı toplantıda bir araya gelerek resmi anlaşmaya vardı.

Son olarak BTM 2. Lig ekiplerinden Pergama’yı çalıştıran Ali Samancıoğlu, yeni sezonda Geçitkale’nin başarısı için görev yapacak.