Süper Lig’in son şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü, kulübün 75. yılı olması nedeniyle yeni sezon öncesinde basın toplantısı düzenleyerek hedef ve vizyonunu açıkladı. Acapulco’da düzenlenen basın toplantısında Kulüp Başkanı Zeeb Choudhry ve Teknik Direktör Turan Altay, yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunarak hedeflerini açıkladı.

Basın toplantısında, geçtiğimiz sezon kadın ve erkek takımlarının elde ettiği şampiyonluklar dolayısıyla China Bazaar Gençlik Gücü’ne özel olarak hazırlanan Gazeteci Yazar Yücel Hatay’ın kitabı da tanıtıldı. Yeşil-beyazlı kulüp, Hatay’a çalışmalarından ve kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti. Yeni sezonda ülkemizin spor giyim firmalarından Kipori’nin hazırladığı formalarla mücadele edecek olan Gençlik Gücü, firmaya da katkılarından dolayı teşekkür ederek forma hediye etti. Basın toplantısının ardından futbol takımının antrenmanı izlenirken, program düzenlenen akşam yemeğiyle sona erdi.

ZEEB CHOUDHRY: 75. YIL BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MOTİVASYON KAYNAĞI

China Bazaar Gençlik Gücü Başkanı Zeeb Choudhry, Gençlik Gücü’nün 75. yılının kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti, kulübün büyük bir tarihe sahip olduğunu ifade etti. Tarihteki ilk şampiyonluğun kendilerinin döneminde olduğunun altını çizen Choudhry, bunun kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Yeni sezonla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Choudhry, iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek çalışmalarını aynı ciddiyetle sürdürdüklerini kaydetti. Choudhry, “Bu sezon için de çok iyi bir kadromuz var, aynı ciddiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl çok daha bir zor lig olacak. Play Off sisteminin deneneceği ilk sezon olacak. Biz Gençlik Gücü olarak 3 Eylül’de oynayacağımız Süper Kupa da dahil olmak üzere tüm kupalara talibiz” dedi.

Gençlik Gücü Teknik direktörü Turan Altay ise kulübün son dönemde önemli bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek, kulübün farklı kulvarlarda büyük hedefler düşünen bir camia olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Bir camiada başkan veya yönetici olmanın kolay olmadığını vurgulayan Altay, bu görevlerin büyük emek ve özveri gerektirdiğine dikkat çekti.

Yapılan maddi harcamaların da her zaman karşılığının olmadığını belirten Altay, karşılık beklemeden katkı koymanın önemine vurgu yaptı. Ülke şartlarının bu noktada farklı olduğunu kaydeden Altay, Gençlik Gücü’ne katkı koyan tüm sponsorlara teşekkür etti.

Gençlik Gücü’nün artık hedefinin zirve olduğunu dile getiren Altay, “Gençlik Gücü’nün artık hedefi başa oynamak, şampiyon olmak. Kupalar kaldırmak” dedi. Yeni sezonda ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyarak kupaları camiaya kazandırmak istediklerini belirten Altay, bu konuda umutlu olduklarını ifade etti.