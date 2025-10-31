Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun oğlu, Tosunoğlu İnşaat Direktörü Cenk Tosunoğlu, Güney’e geçerken sınır kapısında tutuklandı.

Hasan Tosunoğlu sosyal medya hesabından şunları paylaştı;

“Oğlum Cenk Tosunoğlu’nun, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçerken Rum polisi tarafından gözaltına alındığını öğrendik. Ailesi olarak şu ana dek kendisiyle sağlıklı iletişim kurma şansımız olmadı. Polisin ne tür bir suçlama getirdiği belirsiz. Anladığım kadarıyla bir tür psikolojik yıpratma taktiği uygulanıyor. Masum bir gencin özgürlüğü, belli ki kendisiyle hiç ilgisi olmayan politik hesaplara kurban edilmek isteniyor. Aklıma ilk gelen şey Meclis’ten geçen iki devletliliğe ilişkin yasanın önerge sahiplerinden birisi olmamla, bu olay arasında bir bağ olabileceği… Sağlıklı bilgi alamamak kaydımızı daha da artırıyor. Umarım bu büyük yanlıştan bir an önce dönülür.