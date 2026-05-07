MOK Başkanı Orçun Kamalı, Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Türkiye Gençlik Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Müdür Yardımcısı Sayın Fatih Uysal ile Uluslararası Organizasyon ve Dış İlişkiler Daire Müdürlüğü’nden Sayın Volkan Burak Mumcu ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde sporun gelişimi, uluslararası organizasyon süreçleri ve geleceğe yönelik ortak projeler üzerine kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu. Taraflar, ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

MOK Başkanı Orçun Kamalı, yapılan temasların son derece verimli geçtiğini belirterek, spor camiasına katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Görüşmelerin ardından geleceğe dönük planlamalar konusunda önemli adımlar atıldığı vurgulandı.