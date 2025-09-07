Süper Ligde 2025-26 sezonuna şampiyonluk hedefindeki iki takım cumartesi günü ülke futboluna hakemlik, hakem eğitmenliği yanı sıra Merkez Hakem Komitesi başkanlığı ve spor basınındaki göreviyle önemli katkılarda bulunan merhum Attila Topaloğlu anısına karşılaştı. Mağusa, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan karşılaşmada Mağusa Türk Gücü, Andy Okpe ve Mert Sezer’in golleriyle Gençlik Gücü’nü 2-1 mağlup ederek, kupanın sahibi oldu. Gençlik Gücü’nün maçtaki tek sayısını Mehmet Altın kaydetti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle takımlara günün anısına kupaları ve hakemlere plaketleri Attila Topaloğlu’nun ailesi tarafından verildi.