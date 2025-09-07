Necati KÜLAHLILAR

Ülkemizin değerli iş adamlarından merhum Hasan Onalt ölüm yıldönümünde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan anı karşılaşmasıyla anıldı. Hasan Onalt Anı Karşılaşması, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Cumartesi akşamı Yenicami ile Aslanköy arasında oynandı

Yenicami – Aslanköy maçının ilk devresi 0 – 0 golsüz tamamlanırken, son bölüme kadar da gol olmadı. İkinci devrenin son bölümünde baskısını artıran Yenicami’nin atağında Hüseyin Arifoğlu, defansın müdahalesiyle ceza alanında yerde kaldı. Pozisyona yakın olan hakem Mustafa Çukur’un tereddütsüz penaltı kararı sonrasında Samet Akrep klas bir gol attı. 1 – 0 Maçın son bölümünde maçın yıldızı Hüseyin Arifoğlu, güzel bir gol atarak maçın skorunu Yenicami 2 - Aslanköy 0 olarak belirledi.

Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde Aslanköy kulüp başkanı Gürkan Onalt, Yenicami kaptanı Halil Uçar’a kupasını takdim etti.