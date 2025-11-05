KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı bir açıklama yaparak, Suudi Arabistan’da bu yıl 6.sı yapılacak İslam Dayanışma Spor Oyunları’na katılamamanın burukluğunu yaşadıklarını paylaştı.

KKTC MOK Başkanı Kamalı, “sporun birleştirici gücüne, kardeşlik ve dayanışma ruhuna inanan bir halk olarak, gönlümüz orada olacak” mesajı verdi.

KKTC MOK Başkanı Orçun Kamalı’nın basın açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Devleti olarak,

İslam Dayanışma Spor Oyunları’na bu yıl gözlemci üye statümüzde aktif olarak katılamamanın burukluğunu yaşıyoruz. Sporun birleştirici gücüne, kardeşlik ve dayanışma ruhuna her zaman inanan bir halk olarak, gönlümüz orada olacak.

Başta Türkiye’miz olmak üzere tüm katılımcı ülkelere ve sporculara yürekten başarılar diliyoruz.

Bu anlamlı organizasyonun, İslam dünyasında dostluk, birlik ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmesini temenni ediyoruz.

Sporla yükselen dostlukların, bir gün hep birlikte aynı sahada buluşmamıza vesile olmasını diliyoruz.”