Birinci ligde mücadele edecek olan Aslanköy kadrosuna takviyelere devam ediyor. Bu bağlamda Hamitköy’de forma giyen file bekçisi Tolga Nergiz ile anlaşma sağlayan Aslanköy, oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Kulübün resmi sayfasından yayınlanan transfer haberinde şunlara yer verildi;

Kamuoyuna Duyuru |

Kulübümüz yeni sezon yapılanması doğrultusunda yapmış olduğu transfer görüşmeleri sonucunda Tolga Nergiz ve kulübü ile her konuda anlaşmaya varmıştır.

Tolga Nergiz’e kulübümüze hoşgeldin diyor ve yeni sezonda güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz.