Süper Lig ekibi Yenicami'de yeni sezon öncesi kadro yapılanma çalışmaları hız kazanırken, 2025-2026 Sezonunda Kiralık olarak gönderilecek oyuncular da belli oldu. Yenicami’de 21 futbolcu kiralık listesine kondu.

Yenicami'de Kiralık Listesine koyulan oyuncular şöyle:

Kemal Barbet, Bilal Çaban, Murat Kılınç, Onur Kınay, Ahmet Avcı, Mustafa Çil, Ali Atıcı, Eşref Mutal, Semih Doğan, Miraç Demir, İsmail Şaban, Baran Bilgi, Egit Bozkaya, Emre Taşkın, Mehmetali İlkbahar, Türkay Tokmak, Hüseyin Paşa, Koray Özteknik, Kaan Erdoğan, İdris Yekli, Ali Özinançlı.