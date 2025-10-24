TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Celal Bayar tarafından yapılan açıklamada, 21 Aralık 1963 Kanlı Noeli’nde Akritas Planı ile kaybolan, evinden, yerinden, yollardan, iş yerlerinden alınıp, bilinmeyen yerlere gömülen, katliama uğrayanların Türkler olduklarını belirtti.

15 Temmuz 1974’te Rumların kendi aralarında Yunan Enosis darbesi sonucunda, Makarios ve EOKA B nedeniyle 2 bine yakın Rum’un öldürüldüğünü kaydeden Bayar, “Bunlar kayıp değiller. 20 Temmuz 1974’te I. ve II. Barış Harekatı’nda, savaşta ölen askerlerdir.” ifadesine yer verdi.

Bayar, “Bizim de mücahit ve mehmetçikler olmak üzere şehitlerimiz oldu. Ancak Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da ve Taşkent’de katliamlar yapıldı.” ifadelerini kullandı.

AB’nin Rum kayıpları için anıt projesinin; tek yönlü ve taraflı bir tutum olduğunu belirten Bayar, "Her zaman olduğu gibi Türkler hiç sayılmaktadır. Çözüm ve adayı birleştirmeye çalışan AB’yi bu tutumdan dolayı protesto ediyor ve eşit davranmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.