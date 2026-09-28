Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, boyun-sırt geçiş bölgesindeki fıtık sorununun ilerlemesi ve sağ kolunda sinir sıkışmalarına yol açması üzerine İstanbul’da ameliyat oldu.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklamada bulunan Tatar, 4 yıl önce sağ elinde kuvvetsizliğe neden olan boyun-sırt geçiş bölgesindeki fıtık sorununun, ameliyatsız ve koruyucu önlemlerle takip edildiğini belirtti.

Söz konusu dönemde, fıtığın tedavi, spor ve yüzme ile kontrol altına alınabileceği yönündeki tavsiyeler doğrultusunda ameliyatın ertelendiğini ifade eden Tatar, geçen hafta pazartesi günü sağ elinde başlayan ve hızla ilerleyen ani kuvvetsizlik üzerine yeniden tetkik yapıldığını kaydetti.

Tetkiklerde fıtığın ilerlediğinin ve sağ kolundaki sinirlere baskı yaptığının tespit edildiğini belirten Tatar, ayrıca sağ kolunun çeşitli bölgelerinde ağır ve orta derecede sinir sıkışmalarının da saptandığını söyledi.

Tatar, sağ elinde meydana gelen ilerleyici kuvvet kaybının önüne geçilmesi amacıyla cumartesi sabahı İstanbul’daki Medipol Hastanesi’nde acilen ameliyata alındığını ve aynı seansta birkaç ameliyatın birlikte gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ameliyatın başarıyla sonuçlandığını belirten Tatar, operasyonun hemen ardından kaybolan kuvvetin geri gelmeye başladığını kaydetti.

Tedavisinin bir süre fizik tedavi ve rehabilitasyonla devam edeceğini ifade eden Tatar, “İlgili tüm doktorlarımıza, sağlık çalışanlarına ve mesaj atarak geçmiş olsun dileklerini iletenlere çok teşekkür ederim.” dedi.