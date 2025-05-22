Cengiz Topel Hastanesi’nde emekliye ayrılan Başhekimden sonra yeni bir başhekim atanmaması hastanede huzursuzluğa yol açtı. Hastanede başhekimlik yarışı olduğu ve iki başhekim yardımcısının ise yetki karmaşası yaşadığı belirtiliyor.

Cengiz Topel Başhekim Yardımcısı Şerife Özhuy hastanede yaşananlara isyan etti. Özhuy, hastane ile alakalı Rana Sarro’ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şerife Özhuy, Cengiz Topel’de işe gelmeyen personeller, uyumsuz envanter listeleri, bir masada sadece oturup hiçbir iş yapmayanlar, keyfi hasta ücret tahsilatları ve daha birçok usulsüzlük olduğunu açıkladı.

Özhuy, “Hekimler hem hasta bakıyor, tedavi düzenliyor, hem de order ettiği kanı kendisi laboratuvara götürüyor” dedi.

Özhuy şunları söyledi:

“Uyumsuz envanter listeleri, keyfi hasta ücret tahsilatları, keyfi işe gelmeler (geliş gidiş saatlerinden değil, işe gelip gelmemekten bahsediyorum), keyfi çalışmalar var. Birçok personel gün boyu bir masada oturup hiçbir iş yapmıyor” dedi.