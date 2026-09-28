Birleşik Dünya Kolejleri (UWC), “2026 Cyprus Forum” kapsamında 30 Eylül'de Güney Kıbrıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan UWC panelinin iptal edildiğini duyurdu.

UWC'nin Kıbrıslı Gençlere Yönelik AB Burs Programı İletişim Koordinatörü Osman Enver tarafından yapılan açıklamada, Cyprus Forum çevresinde yaşanan son gelişmelerin kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Cyprus Forum çevresinde yaşanan son gelişmelerin, her iki toplumdan kilit temsilcilerin katılımının yanı sıra panel aracılığıyla ulaşmayı hedeflediğimiz kitleyi de etkilemesi nedeniyle bu kararı aldık.” ifadeleri kullanıldı.

UWC tarafından yapılan duyuruda, ilerleyen dönemde düzenlenecek UWC etkinliklerinde yeniden bir araya gelme temennisi de paylaşıldı.

-Harmancı ve Prountzos Cyprus Forum’dan çekilmişti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, forum programında ünvanının ELAM’ın baskısı üzerine değiştirilmesi nedeniyle Cyprus Forum’dan çekilme kararı almıştı.

Harmancı'ya dayanışma amacıyla Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Charalambos Prountzos da forumdan çekilmişti.

Bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de aynı kararı almıştı.