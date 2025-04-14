Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi içerisinde müşteri olarak bulunan Fas uyruklu 18 yaşındaki Ahmed Adam Sajid ve 20 yaşındaki Yahya Daif’in cuma günü, toplam değerleri 1396 TL olan 4 adet tişörtü çaldıkları tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Fas uyruklu Ahmed Adam Sajid ve Yahya Daif dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru olayla ilgili olguları aktardı.

Polis memuru, 11 Nisan 2025 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Özker Özgür Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Jumbo Bazar isimli işletme içerisinde 1. Katta bulunan giysi reyonunda müşteri olarak bulunan Ahmed Adam Sajid ve Yahya Daif’in satışa sunulan henüz markası tespit edilemeyen toplam değerleri 1396 TL olan 3 adet siyah 1 adette beyaz renk toplamda 4 adet tişörtü kasaya ödeme yapmadan mağaza dışına çıkarmak suretiyle sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, mağazadan yapılan şikâyet üzerine iş yeri güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve zanlıların Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlıların evinde yapılan aramada sirkat edilen toplam 3 adet tişörtün bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis memuru, alınacak ifadeler ve aranan bir adet emare olduğunu, kamera görüntülerinin incelenmesinin sürdüğünü belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların soruşturma kapsamında 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.