Lefkoşa'da iki kişi arasında çıkan tartışmada, arkadaşını ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğu gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Önceki gün saat 02.00 sıralarında, Lefkoşa'da Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Fırat Öztürk, aralarında çıkan tartışma neticesinde arkadaşı 20 yaşındaki isminin baş harfleri M.J.’nin yüzüne yumruk vurup kafası ile de burnuna kafa atarak ciddi bir şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Vahim zarar suçundan tutuklanan Fırat Öztürk dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 12 Nisan 2025 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Fırat Öztürk’ün, Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan Gençlik Gücü Halı Sahası’nın oto park yerinde kız arkadaşı olan Alayköy’de sakin M. H ile aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonucunda her iki eli ile kız arkadaşının gözüne ve alnına yumruk vurup kafası ile burnuna kafa atarak ciddi bir şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, müştekinin Lefkoşa Devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilecek burnunda kırık gözünde morluk tespit edildiğini ve rapor temin edildiğini kaydetti. Polis soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir.