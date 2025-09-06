Ülkeye TIR dorsesinde kaçak sokulmaya çalışılan ve dorsede hareketsiz bulunması üzerine götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden şahsın 38 yaşındaki Şadi Ceylan olduğu belirlendi.

Önceki Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan TIR’la ülkeye giriş yapan 43 yaşındaki Cihangir Kulaksız ile 36 yaşındaki Emrah Özdemir, maddi menfaat elde etmek amacıyla ülkeye kaçak sokmaya çalıştıkları erkek şahsı gerekli tedbirleri almayı ihmal ederek TIR dorsesinde sakladı.

TIR dorsesinde hareketsiz bulunan şahıs, Emrah Özdemir tarafından Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Bahse konu şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yürütülen ileri soruşturmada, yaşamını yitiren bahse konu şahsın Türkiye’de sakin 38 yaşındaki Şadi Ceylan olduğu tespit edildi.

Ceylan’ın ölümüne ilişkin tutuklanan Emrah Özdemir ve Cihangir Kulaksız ek tutukluluk talebi ile dün yeniden Girne kaza mahkemesine çıkarıldı.

Polis, emare olarak alınan TIR içinde bir takım ayak izleri olduğuna dikkati çekerek bunların araştırılacağına vurgu yaptı.

TÜRKİYE’DE CEZAEVİNDEN KAÇTI…

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu, zanlılar Özdemir ve Kulaksız’ın ‘İhmalkarlıkla ölüme sebebiyet verme’ ve ‘İnsan kaçakçılığı’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Özdemir’in yönetimindeki TIR’da havasızlık sonucu yaşamını kaybeden şahsın Şadi Ceylan olduğunu belirtti.

Şadi Ceylan’ın Türkiye’de uyuşturucu suçundan tutuklu olduğu cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

BANKA HESAPLARI MERCEK ALTINDA…

Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini zanlıların cep telefonlarını kırdığı için bilgilere ulaşamadıklarını belirterek TIR’da bazı ayak izleri tespit ettiklerini bunun araştırılacağını kaydetti. Kamera görüntülerinin ve zanlıların banka hesap dökümlerinin de mercek altına alındığını kaydeden polis, bu sürede soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7’şer gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın ciddiyetine değinerek zanlıların bu sürede 7 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.