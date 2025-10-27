Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Cengiz Topel Hastanesi’nde yaşanan taşıma personeli (portör) eksikliğinin hizmetleri aksatacak düzeye geldiğini ve krize dönüştüğünü savundu.

Sağlık Bakanlığı’nı “umursamaz ve duyarsız” olmakla eleştiren sendika, sorunun ivedilikle çözülmemesi halinde ikinci bir uyarı yapılmaksızın grev dahil her türlü yasal ve sendikal hakkı kullanacaklarını açıkladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, seçim dönemlerinde hastanede çalışmak üzere alınan mevsimlik işçi ve sözleşmeli personelin yalnızca gündüz saatlerinde görevlendirilmesinin, hizmetin 24 saat kesintisiz sürdürülmesini engellediği iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, teşkilat yasalarına göre atanması gereken başhekimin hastaneye atanmadığı, hizmetin aksamadan devam edebilmesi için yönetimin vardiya sistemine geçmeyi planladığı, ancak Sağlık Bakanlığı’nın bu personele vardiyalı çalışma izni vermeyerek süreci tıkadığı savunuldu.

Bakanlığın sorunun çözümü yönünde herhangi bir girişimde bulunmadığı, tam tersine “nöbetteki doktor çözsün” anlayışıyla hareket ettiği öne sürülen açıklamada, “Yoğun iş yükü altında, kısıtlı imkânlarla çalışan sağlık personelinin bu tür idari müdahalelerle görevini layıkıyla yerine getirmesi giderek zorlaşmakta; bu durum hem hizmet kalitesini hem de hasta güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atmaktadır” ifadelerine yer verildi.