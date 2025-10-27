Aktif 152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi. Açıklama Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan geldi.

Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunun ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini duyurdu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bu hakemler hakkında gerekli yaptırımların yapılacağını söyledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:



"Temiz ve ahlaklı Türk futboluna hakem arkadaşlarımızdan başladık. 500 aktif hakemimizde 371'nşn bahis hesabı olduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Kısa süre içerisinde PFDK'ya sevk edilip gerekli cezaları alacaklar.”