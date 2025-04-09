CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 6 Nisan Pazar günü Creditwest Bank Sponsorluğunda kulüp eski oyuncularından Tim Fidler anısına gerçeklelen Turnuvanın Şampiyonu 36 Puan ile Keith Goddard oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak gerçekleşen turnuvada, Hasan Öztoprak yine 36 Puan (back nine score) ile ikinciliği elde ederken, John Alexander Murray da 35 Puan ile turnuvanın üçüncülüğünü elde etti.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı John Alexander Murray tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 13 Nisan Pazar günü Golf Federasyonu organizasyonu Besim Dental Open Golf Turnuvası gerçekleşecek.