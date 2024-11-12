Politis gazetesi, Rum İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ın ticaret açığının Ocak-Eylül 2024 döneminde yüzde 17.4, bir diğer deyişle 1.18 milyar euro azaldığını yazdı.

Habere göre, Ocak-Eylül 2023’te 6 milyar 780 milyon 700 bin olan ticari açık, 2024’ün aynı döneminde 5 milyar 598 milyon 400 bin euroya düştü.

Ocak-Eylül 2023’te 10 milyar 70 milyon 100 bin euro olan ithalat, 2024’ün aynı döneminde yüzde 15.2 düşerek, 8 milyar 539 milyon 700 bin euroya geriledi. Ocak-Eylül 2023’te 3 milyar 289 milyon 400 bin euro olan ihracat, 2024’ün aynı döneminde, yüzde 10.6’lık düşüşle 2 milyar 941 milyon 300 bin euroya geriledi.