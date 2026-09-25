Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 9 zanlı, bugün beşinci kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Aleyhlerinde “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması bulunan şirket direktörü A.Ö., geminin birinci kaptanı M.Ö., ikinci kaptanı M.N.S., birinci makinisti Z.Ö., ikinci makinisti M.G. ile gemi mürettebatı S.E., Q.Q., V.H. ve R.İ. hakkında 7 gün daha tutukluluk emri verildi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 320’nin üzerinde ifade alınırken, geminin denizcilik tabiriyle “iskele baş bodoslama” olarak adlandırılan sol ön tarafındaki hasarın Girne Limanı’nda mürettebat tarafından tamir edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Geminin “kara kutusu” olarak adlandırılan seyir veri kayıt cihazına henüz ulaşılamazken, haklarında derdest emri bulunan 5 kişinin aranmasına devam ediliyor.

-Mannaş

Duruşmada söz alan Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, soruşturma kapsamında elde edilen bulguları mahkemeye aktardı.

Mannaş, faciada 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 13 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirterek, “Optimus Prime” adlı geminin arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Arama çalışmaları sırasında son olarak Mehmet Bayhan’ın cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden Mannaş, yapılan otopside Bayhan’ın ölüm nedeninin “genel beden travması ve boğulma” olarak tespit edildiğini söyledi.

-Hasara ilişkin fotoğraflar uzmanlara inceletildi

Mannaş, geminin sol ön tarafındaki hasara ilişkin WhatsApp yazışmaları ve 17 Haziran tarihli fotoğraflarla ilgili mürettebattan olan zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve fotoğrafları doğruladıklarını belirtti.

Söz konusu görüntülerin bağımsız bir mühendis ile üç kaptana inceletildiğini kaydeden Mannaş, alınan görüşlerde denizcilik tabiriyle “iskele baş bodoslama” olarak adlandırılan bölümün zarar gördüğünün belirtildiğini aktardı.

Uzmanların ayrıca, söz konusu hasarın limanda mürettebat tarafından değil, tersanede uzman kişiler tarafından onarılması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini ifade eden Mannaş, soruşturmada tamiratın Girne Limanı’nda yapıldığının tespit edildiğini söyledi.

-Tamiratın kaptanın talimatıyla yapıldığı tespit edildi

Mannaş, söz konusu tamiratın kaptanın talimatıyla gemide çalışan mürettebat tarafından yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Filo Denizcilik şirketinde yapılan araştırmada, gemideki hasarın tamiri için kullanılan bazı malzemelerin KKTC’den temin edildiğinin, şirketin muhasebe kayıtlarından tespit edildiğini kaydeden Mannaş, bu malzemeler arasında boya, silikon ve ikili yapıştırıcı bulunduğunu söyledi.

Mannaş, malzemelerin satın alındığı iş yerleriyle de görüşüleceğini belirtti.

Gemideki söz konusu hasarın Limanlar Başkanlığı’na bildirilmediğini de ifade eden Mannaş, hasara ve yapılan tamirata ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

-17 gemi parçası incelemeye alınacak

Mannaş, çeşitli bölgelerde tespit edilen 17 gemi parçasının makine mühendisleri tarafından incelenmesi amacıyla Makine Mühendisleri Odası’na yazı yazıldığını söyledi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 320’nin üzerinde ifade alındığını belirten Mannaş, kazaya ve gemideki hasara ilişkin araştırmaların sürdüğünü, elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda tahkikatın seyrinin değişebileceğini ifade etti.

-Türkiye’de yürütülecek soruşturma için yazışmalar yapıldı

Geminin Türkiye’deki Akdeniz Tersanesi’nde tamir gördüğünü belirten Mannaş, tespit edilen fotoğraflarla birlikte söz konusu hasara ilişkin tersanede soruşturma yapılması için gerekli yazışmaların yapıldığını söyledi.

Soruşturma kapsamında Türkiye’de gidilmesi gereken yerlerin listesinin çıkarıldığını, Türkiye’deki savcılık makamlarına da yazı yazıldığını kaydeden Mannaş, gerekli onayın alınmasının ardından ekibin Türkiye’ye gideceğini ancak henüz yanıt gelmediğini belirtti.

Mannaş, geminin su altındaki görüntülerine de ulaşıldığını ifade ederek, şu ana kadar Türk Loydu ile ilgili bir irtibat kurulamadığını söyledi.

-Ersözer: “Sadece fotoğraflarla geminin batmasına kanaat getirilemez”

Davadaki 8 zanlının avukatı Bahar Ersözer ise, olayın ciddi olduğunu belirterek, ortaya konulan iddialara ilişkin yalnızca fotoğraflar üzerinden geminin batma nedenine ilişkin kanaate varılamayacağını savundu.

Polisin bu konuda daha fazla bilgi ve bulgu elde etmesi gerektiğini ileri süren Ersözer, söz konusu parçanın geminin ana parçası olmadığını, koruyucu nitelikte bulunduğunu ve kazaya sebebiyet vermediğini savundu.

Mannaş ise, söz konusu tamiratın usulüne uygun yapılması durumunda kazaya sebebiyet vermeyeceğini söyledi.

Ersözer ayrıca, Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine ne zaman ulaştığı ve kaç kişiyi kurtardığına ilişkin sorular yönelterek, 26 günlük soruşturma sürecinde daha fazla bilgiye ulaşılabileceğini savundu.

İkinci kaptanın avukatı Buğra Altan da, müvekkilinin herhangi bir ihmali bulunduğuna ilişkin kanıt olup olmadığını sorarak, ikinci kaptanın zanlı değil, tanık konumunda olması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

Mahkeme, dokuz zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

-Aileler limana yürüdü

Duruşmanın tamamlanmasının ardından zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeden çıkarılırken, gemi faciasında kaybolan ve hayatını kaybedenlerin aileleri Girne Turizm Limanı’na yürüdü.

Aileler ayrıca, Filo Denizcilik önüne de giderek, yaşananlara tepki gösterdi.