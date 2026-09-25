Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, Cyprus Form etkinliğinde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın ünvanının değiştirilmek istenmesini Kıbrıs Türk halkının iradesine yönelik açık bir saygısızlık olarak değerlendirdi.

MDP Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, Cyprus Form etkinliğinde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın ünvanının ELAM’ın baskıları sonrasında değiştirilmek istenmesine tepki gösterdi.

Rum tarafının, seçilmiş bir belediye başkanının ünvanını dahi hazmedememesinin Kıbrıs’ta yıllardır anlatılan barış ve ortaklık söylemlerinin ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösterdiğini ifade eden Coşkun, “ELAM’ın baskıları sonrasında Mehmet Harmancı’nın resmi ünvanının değiştirilmek istenmesi, yalnızca bir kişiye değil, Kıbrıs Türk halkının iradesine yönelik açık bir saygısızlıktır.” dedi.

Rum tarafının hâlâ Kıbrıs Türk halkını eşit görmediğini kaydeden Coşkun, “Rum tarafı bir kez daha göstermiştir ki, onların rahatsız olduğu şey bir isim veya ünvan değil, Türk halkının bu topraklardaki varlığı ve iradesidir.” ifadelerini kullandı.

Coşkun, Kıbrıs Türkü’nün iradesini yok sayanlara verilecek en net cevabın devlete, egemenliğe ve milli davaya sahip çıkmak olduğunu kaydetti.