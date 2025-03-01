Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Cem Öksüzoğulları, Halil Atlar.

Serveroğlu Geçitkale: Mustafa, Mehmet, Baran Bilgi, Cenkay, Andreas(Yarkın), Ahmet, Rifat(Sercan), Emre, Baran Türkan( Ahmet Havutçu), Turgut(Ahmet Öztürk), İrfan.

M. Hacıali Yılmazköy: Hüseyin, Özner(Onur), Ersal, Çağdaş, Mehmet Söker(Salih), Menteş(Mehmet Dülkadir), Taner(Zafer), Musa(Emre Bal), Süleyman, Tarkan, Abdülkadir.

Goller: Dk. 52 ve 73 İrfan(Geçitkale), Dk. 56 (pen.) Abdülkadir (M.H.Yılmazköy)

İBRAHİM DALOĞLU

Aksa 1. Ligin Süleyman Göktaş Sezonu 21. Haftasının önemli maçında Serveroğlu Geçitkale konuk ettiği M.Hacıali Yılmazköy’ü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2 -1 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

Dk.25 Yılmazköy’ün hızlı gelişen atağında Musa’nın pasında defans arkasında topla buluşan Abdulkadir son çizgiye inerek yaptığı ortada Tarkan’ın rövaşata vuruşunda Geçitkale defansından Baran topu çizgiden çıkardı.

Dk.34 Hızlı gelişen Geçitkale atağında Turgut’un pasıyla Yılmazköy ceza sahası önünde topla buluşan Emre önünü boşaltarak şutunda top üst direği yalayarak auta gitti.

Dk.42 Geçitkale’nin kullandığı taç atışında ceza sahasında topla buluşan İrfan dönerek vuruşunda kaleciyi geçen topu çizgi üzerinde Yılmazköy defansı çıkardı.

Dk. 52 Geçitkale atağında ikinci yarının başında oyuna giren Sercan’ın ara pasında Turgut gelen topu tek pasla Irfan’ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. İrfan güzel bir plase vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu. 1 - 0

Dk.56 Yılmazköy atağında ceza sahası içinde topla buluşan Süleyman, defansın sert müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Abdülkadir topu ve kaleciyi ters köşelere gönderdi ve skor 1-1 oldu.

Dk. 61 Yılmazköy atağında Abdülkadir’in güzel pasıyla defans arkasında topla buluşan Musa kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci Mustafa gole izin vermedi.

Dk.70 Geçitkale atağında topla buluşan Sercan’ın uzun pasında defans arkasında topla buluşan Turgut’un vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Dk.72 Geçitkale atağında Yılmazköy ceza sahası içinde topla buluşan Baran Türkan’ın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topla buluşan İrfan topu boş kaleye göndererek skoru 2- 1 yaptı.

Dk.90 Hızlı gelişen Geçitkale atağında topla buluşan Sercan müsait pozisyonda Ahmet Öztük’ü gördü. Onun vuruşunda kaleci Platin topu ayaklarıyla kornere çeldi.

Maçın uzatma anlarında başka gol olmadı ve Geçitkale rakibi Yılmazköy’ü 2 -1 mağlup ederek 3 puanı alarak puanını 29 yaptı. Yılmazköy ise 30 puanda kaldı.