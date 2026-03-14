Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Rams Başakşehir'i konuk etti.

Rams Park'ta oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Başakşehir'de Ebosele 56. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Galatasaray, 57'de Singo, 67'de Osimhen ve 85'te Nhaga'nın golleriyle maçı 3-0 kazandı.

CİMBOM FIRSATI KAÇIRMADI

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildiği haftada hata yapmadı. Sarı kırmızılılar zorlu maçta Başakşehir'i 3-0 geçerek puanını 64 yaptı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.

İlk yarının önemli anları:

22. dakikada Sallai'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Sara'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı, ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasını yaptı. Yunus Akgün'ün penaltı noktası civarından çıkardığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada Selke'nin pasıyla sağ kanatta savunmanın arkasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

36. dakikada Kemen'e yaptığı baskı sonucunda topu kapan Torreira, meşin yuvarlağı ceza yayı içindeki Sara'ya verdi. Brezilyalı oyuncu, uygun şut açısı bulamayınca pasını yeniden Torreira'ya aktardı. Uruguaylı futbolcunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta, top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı:

47. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Lang'ın sağdan ortasında arka direkte savunmanın uzaklaştırmak istediği top, altıpasın gerisindeki Sallai'nin önünde kaldı. Macar oyuncunun bekletmeden çıkardığı sert şutta, kaleci Muhammed Şengezer müthiş bir refleks göstererek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada sağ kanatta Kemen'in yerden ortasında arka direkte Selke, topa istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

56. dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Sallai, sağ kanatta Ebosele ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Batuhan Kolak, Ebosele'ye rakibinin ayağına bastığı gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

GOL: 57. dakikada Galatasaray öne geçti. Lang'ın sağdan kullandığı faulde, Singo arka direkte düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

64. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında Osimhen'in arka direkteki volesinde, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

GOL: 66. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Yunus Akgün'ün pasında savunmanın arkasına sarkan Osimhen, ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol ettikten sonra şutunu çıkardı. Önce Ba'nın sonra da kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, buna rağmen ağlarla buluştu: 2-0

GOL: 84. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Sol kanatta Lang'ın pasında savunmanın arkasına koşu yapan Yunus Akgün, ceza sahasına girdikten sonra topu uygun durumdaki Nhaga ile buluşturdu. Bu oyuncunun penaltı noktası civarında boş kaleye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti. Yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede Yunus'un ofsaytta olmadığının tespit edilmesi üzerine hakem Batuhan Kolak, gol kararı verdi: 3-0

Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.